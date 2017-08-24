〈中部〉閒置13年 仁愛布農文化展演場拆了

2017-08-24

未來規劃建大型運動公園

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉中正村布農文化展演場民國九十三年完工，當初未取得建築及使用執照而無法使用，閒置長達十三年，最近全部拆除，公所表示，當年工程疏失相關人員均已懲處，未來規劃興建大型運動公園務必要求土地、建物合法，做為鄉運及部落產業文化活動場地。

仁愛鄉中正村卡度部落是距離埔里鎮最近的部落，九二一災後公所為振興部落產業，導入外地遊客到部落消費，興建布農文化展演場與文化館，民國九十三年完工，園區建築採用布農傳統石板屋元素，十分吸睛，但土地為保留地農牧用地，未取得建、使照，變成大違建，多年來未能解決，設施也閒置荒廢。

最近公所出動大型機具將地上物全部拆除，並進行整地，原本園區及周邊土地將規劃爭取中央補助興建大型運動公園，延宕多年的布農文化展演場館走入歷史。

做為鄉運及部落活動場地

公所表示，鄉內缺乏大型運動場地，若完成中正村運動公園興建，將做為鄉運及部落產業文化活動場地，也符合多數鄉親的期待，但布農文化展演場館佔用近半土地，導致運動公園面積不足，經審計單位同意全部拆除。

至於運動公園計畫兩年前即已提出，當時也透過立委爭取中央補助二千多萬元，因土地及地上物問題未能解決，經費被收回，必須重新申請補助，未來運動公園興建計畫務必要求土地完成變更與建物合法。