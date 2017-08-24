〈中部〉做莊玩「十八喇」 副總統逗樂長者

2017-08-24

〔記者湯世名、張聰秋／彰化報導〕「大仁哥」做莊聚賭，這是甚麼景象？副總統陳建仁昨天在彰化縣和美鎮南佃社區發展協會與老人們大玩復古桌遊，他還親自下海做莊擺起碗公大玩「十八喇」（骰子）、撲克牌，不少老人跟他對賭，陳建仁大殺四方，逗得老人家笑呵呵，直呼：「跟副總統玩骰子超過癮！」

前往魏愛倫學苑訪視

陳建仁昨天由彰化縣長魏明谷、彰化市長邱建富、財團法人切膚之愛社會福利慈善事業基金會執行長詹麗珠等人陪同，前往失智日間照顧中心「魏愛倫學苑」，陳建仁看長者寫書法、欣賞粉筆畫、玩遊戲，互動融洽。

陳建仁表示，失智者有其智力上的困擾，但體力都還不錯，他記得曾在連江縣馬祖服務多年的天主教修女石仁愛，年輕時在中國廈門照顧病人，被共產黨拿著槍頂著腦袋，要她離開廈門，退休後她離開台灣，回到比利時養老，有一次他到修女院探望石修女時，她還一直問：「毛澤東還在不在？」顯然，失智症老人在記憶上確實有其障礙。

肯定彰縣社照關懷點

稍後陳建仁訪視和美鎮南佃社區發展協會，與社區長者一起大跳健身操，看到老人們玩「十八喇」、「十點半」及象棋麻將時，一時興起下海做莊，與長者們玩得不亦樂乎，緊接著到福興鄉參訪在地企業。

陳建仁說，社區照顧關懷據點是屬於初級預防老人照顧相當重要的一環，在彰化縣政府努力之下，彰化縣的社區照顧關懷據點已經連續二年獲得衛生福利部金點獎肯定，還創全國之先，辦理復古式桌遊活動，期待透過長者熟悉的四色牌、十八喇、十點半、象棋麻將等庶民休閒，讓長者動腦、達到刺激大腦思考活化、延緩老化的效果，同時並促進長者間情感交流，讓長者老年生活不孤單。