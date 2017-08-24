〈中部〉嘉市不動產交易 上半年遠東段最熱

2017-08-24

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市地政事務所去年元月起，依據不動產交易實價登錄案件量，每季統計並公布全市二千○二個地價區段的「不動產買賣熱區」，今年前兩季最夯的是遠東段共七十七件，其中，位置區間在牛稠溪橋以北至忠孝北街的成交件數四十件最多，同段的忠孝路以東的牛稠溪近嘉義縣民雄鄉交界處三十七件居次。

市地政事務所主任任如梅表示，牛稠溪橋以北至忠孝北街間，買賣項目為住宅大樓，第二季單價每坪十二‧七六萬元到十五‧○七萬元間，而忠孝路以東的牛稠溪近嘉縣民雄交界處，買賣項目包含透天厝跟住宅大樓，第二季單價透天厝八‧六萬元到十八‧一七萬元，住宅大樓六‧七六萬元到十二‧九六萬元，由於單價是以總價金除以建坪計算，住宅大樓價格較能反映市場現況。

任如梅分析，遠東段牛稠溪以北與忠孝北街間，有大寶鎮、晴空墅等集合式住宅大樓，因戶數多，相較湖子內區段徵收，交易量就會比較多。

東森房屋仲介公司業務員賈存蓉觀察，嘉市透天厝新建案一間千萬元起跳，小資族、首購族轉而考慮住宅大樓，但除眷村改建的精忠新城、建國新城，近十多年來，市區少有新建的住宅大樓，所以一有新案就容易吸引買家注意。

任如梅說，市地政所網站（https://land.chiayi.gov.tw/）設置「不動產買賣熱區」，除提供民眾參考，也推廣內政部提供的不動產交易實價資料，詳洽05-2246501轉302。