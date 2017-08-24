〈中部〉憂底渣污染家園 口湖鄉民議會陳情

2017-08-24

〔記者林國賢／雲林報導〕焚化廠底渣風暴延燒！近百名雲林縣口湖鄉民昨至縣議會陳情，怒吼「底渣滾出去！」要求縣府即刻清運底渣。縣環保局強調底渣暫置一切合法，沒有污染疑慮，也不會影響當地農漁產業。

代燒垃圾換底渣 運回6千噸

雲林縣府為求去化積存垃圾，今年初以去化一噸垃圾回運一點八噸焚化廠底渣為條件，委託其他縣市處理垃圾，至今回運約六千噸底渣，暫置口湖等三鄉鎮，但遭地方強烈抗議，底渣去化又不順利，目前還有五千四百噸底渣暫置，且還有約二萬噸渣未運回。

口湖鄉後厝村近百位鄉民昨在議員蔡孟真、鄉代王溪邊、後厝村長李顯衫等人陪同到縣議會陳情，鄉民痛斥縣府違法堆置禍害地方，並遞交陳情書給議長沈宗隆，請議會主持公道。

李顯衫指出，底渣堆置處毗鄰尖山大排，且為農漁牧區，環保局不僅將底渣堆在該處，且無安全防護措拖，置百姓家園於污染風險中，縣府須即刻清運。

蔡孟真痛批縣府對鄉民指控底渣違法堆置，憂心土地、水源被污染，禍延農、漁產業置若罔聞，是行政、專業傲慢，對不起口湖鄉親。

議員批處理失當、罔顧民意

議會變更議程討論陳情案，國民、誠信、民意等三黨團聯合質詢，議員們輪番抨擊縣府處理垃圾、底渣問題失當，罔顧民意、法令，禍害環境家園，讓人民失望。並抨擊中央坐視雲林底渣、垃圾問題延燒，視雲林鄉親為三等公民，要求縣府硬起來，向中央抗議，促請解決問題。

縣長李進勇表示，底渣回運比例確實不合理，但為求垃圾去化只能無可奈何接受，環保署已介入協調，十月份底渣回運比例可望降至廿％，縣府處理垃圾、底渣都是依法行政、相信專業，且憑著良心做事。

堆置合法 環局：檢測無污染

雲林縣環保局長林長造表示，底渣堆置場所符合環保法令，環保局上月底採集堆置場土壤、水源檢測，均合乎標準，未有污染情況，民眾有疑慮可向監察院、檢調單位檢舉，環保局坦然面對。

林長造強調，底渣是資源化產品，環保局多次隨機抽驗檢測，測得數據均遠低於「管理方式」所訂之溶出濃度限值，不會有戴奧辛、重金屬等有毒物質隨雨水滲入地下水層，並污染周邊土地與作物生長，危害民眾生命財產安全。