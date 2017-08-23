〈南部〉林奕含案不起訴 市府防狼持續稽查

2017-08-23

〔記者洪瑞琴／台南報導〕引發各界關注的「林奕含案」不起訴，台南教育局表示，為維護市民學習安全，市府整合各局處聯合稽查持續進行，已將教師資料列為平日公安聯合稽查項目，「保兒少、防狼師」決心不會改變。

教育局表示，聯合小組全面盤點進行防狼稽查專案，已稽查全市一千五百多家短期補習班，要求提供教職員清冊、良民證及教學人員真實姓名與學歷，同時更新補習班資訊管理系統資料，提供民眾公開透明資訊，落實實名制，後續稽查仍持續進行，並且在不適任教育通報查詢系統檢核師資是否屬不適任教育人員，避免狼師流竄至補習班。

教育局強調，補習及進修教育法第九條已經立法通過，補習班教師真實姓名及學歷若有不實，將依法裁罰五萬至廿五萬元罰鍰，必要時並令其停止招生或廢止立案，已立案補習班持續稽查之外，對於核發新立案申請的補習班立案證書前，一定檢核補教業者已確實在系統登錄完整教師資料無誤才發給證書，同時透過公共安全研習等管道加強法令宣導，籲請業者配合，凡有違法，一定依法處罰。

不過，補習業界看法兩極。一位補習班吳主任表示，之前大家拚命提供的良民證和學歷證早已塵封， 「不起訴後，繼續塵封」，整件事就是「擾民、表面功夫、向長官交代」，對於補習班營運一點影響也沒有。他並諷刺說，「我們是模範生，只要長官要來，就拜託我們配合演練，但是，對於違規嚴重的補習班沒法度，連公布名單都不敢！」

另家補家班余主任則認為，實名制多少有衝擊，兼課的「名師」更不容易聘請，加上少子化，招生更困難。

但是就整體而言，師資透明化，尤其對升高中以及大學的大型補習班健全體質，他非常樂見支持。