〈南部〉失親兒鐵馬行 從台南騎到墾丁

2017-08-23

〔記者邱灝唐／台南報導〕失親兒基金會台南服務處昨日舉辦「失親兒南台灣公益鐵馬行」，預計花費兩天的時間從台南騎到墾丁，路程近一百七十公里，期待孩子們能在路途上挑戰自己也培養夥伴間的情感。特別的是，其中一名僅國一的孩子翔翔，為了不成為其他隊員的負擔，利用暑假期間訓練體能，堅毅不懈的精神讓社工們相當感動。

車隊由失親兒廿二人、社工四人、專業人員四人組成，昨早從台南市體育場出發，沿著台十七線抵達東港，今日再到墾丁白砂灣進行淨灘活動，全程近一百七十公里。基金會主任李雀珍表示，希望能透過淨灘提升學員的環保意識，也讓他們身體力行回饋社會。但近日天氣炎熱，會不會擔心孩子體力吃不消？李雀珍自信地說「完全沒在怕」，近一半學員是代表台南市比賽的運動員，有跆拳道、棒球、羽球及舉重等項目。

不過，李雀珍補充，最年輕的隊員是國一升國二的翔翔，他為了不造成高中、大學生哥哥姊姊的負擔，這個暑假特地自我加強體能，每天從安定區的家中騎腳踏車到忠義路的服務處，往返廿四公里，而且抵達之後還會整理服務處的環境，因為「翔翔實在是看不下去髒亂的環境」。

翔翔懂事的個性來自於辛苦的家庭，爸爸在他小學一年級時因腦癌過世，媽媽獨力扶養四個年幼的孩子，目前在可成科技的工廠擔任小組長，每天都加班到很晚，因此培養出獨立的個性；他堅毅的精神也讓社工老師們很感動，李雀珍表示，翔翔在未來的成長路上一定可以影響更多人，讓生命更美好。