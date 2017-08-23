〈南部〉台南文化關鍵詞徵選 邀民眾動動腦

2017-08-23

〔記者洪瑞琴／台南報導〕提到台南文化，你會先想到什麼？市府首度舉辦「台南文化關鍵詞徵選」，廣邀全國民眾，透過文字分享親身感受到的台南文化精髓，協助描繪一張深度的台南文化地圖，一起「看見台灣文化首都」。

文化局文化研究科表示，徵選活動將從全國投搞中精煉出「台南無法讓出的文化領域」，或是「最能讓外地人認同台南的文化要素」，歡迎民眾將心目中具台南文化獨特性、且能代表台南最深層文化詞彙闡述。

文化研究科表示，詞條類別不限，諸如歷史、哲學、文學、宗教、社會、科學、語言、藝術、政治、意識形態、民俗風情、生活態度習慣、獨有的問題等領域都歡迎提出，例如「鹽分地帶」一詞，在台南文化中不僅代表著自然環境、生活方式，也是文學搖籃，更說明「海口人」不服輸的態度與精神，相當能描繪出台南文化的深度。

文化研究科長何宜芳也透露，內部在討論台南文化代表性的關鍵詞時，剛好「德國文化關鍵詞 ： 從德意志到德國的64個核心概念」這本書出版，所以參閱這本書概念形成這個活動。

徵選活動9月1日至30日

徵選活動自九月一日至三十日，民眾可至南市文化局首頁進行線上推薦或郵寄，投稿經初審及專家複審評選後，預計十一月一日至三十日網路票選，前三名可獲贈圖書禮券及感謝狀，依序是三千元、一千元、五百元，而參加網路投票的民眾，也有機會獲贈精美紀念品。

何宜芳不諱言，這次徵選活動，是在年度計畫之外「零預算」發想的活動，運用之前結餘下來的禮券做獎品，希望透過「關鍵詞」抽象概念更要集思廣益之效，跳脫想到台南只有「小吃」、「古蹟」傳統名詞。

台南市美術設計協會常務理事陳信亨表示，還好這不像市徽只能融合各種府城文化為單一，任何詞句語彙都可以用來形容台南文化，感覺像是在收集台南各地的俚語活動。