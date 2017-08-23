〈南部〉柴山寄居蟹減 疑遭攤商捕捉販售

2017-08-23

〔記者黃旭磊／高雄報導〕柴山沿岸寄居蟹疑遭攤商捕捉販售，數量可能減少。

壽山國家自然公園籌備處於暑假期間，帶領民眾到海岸林觀察母蟹下降到海洋釋放幼蟹（降海釋幼）過程，小朋友們發現，海邊夜晚不平靜，一群懷孕母蟹集體往海邊移動，在海水浸潤時快速抖動身體，將懷中數百萬隻幼蟹釋放到海洋，完成族群繁衍使命。

小朋友們於潮間帶觀看母蟹產出小蟹，驚豔自然界不息生態。不過，夜市攤商為販售私捕，寄居蟹數量被發現減少，而毛足圓軸蟹較不具商業利益，族群維持尚完整。

壽山國家自然公園籌備處秘書許書國表示，陸蟹原為海中生物，演化上陸後每年五到十月須讓幼體回到海洋（釋幼），過程中遭遇人類、海中狩獵者等天敵襲擊，特別是返陸通道遭破壞或是被獵捕，族群數量可能減少。

許書國表示，寄居蟹沒辦法人工繁殖，攤販或夜市販售的都是捕捉而來，須將生存環境保護好，讓數量穩定下來。

圓軸蟹、相手蟹及寄居蟹幼蟹於海洋生活數月後，將再度爬上沙灘，而柴山高位珊瑚礁、沙岸及海岸林等環境是絕佳棲地。

壽山國家自然公園籌備處許亞儒主任表示，蟹類無法人工繁殖，抓一隻就少一隻，民眾因好奇或私心捕捉甚至販售將影響生態，「讓蟹類留在自然棲地才是最好方式」。