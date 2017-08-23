〈南部〉震南公司新園農場開發案 判撤銷

2017-08-23

〔記者黃建華、陳文嬋／高雄報導〕螺絲大廠震南鐵線公司申請進駐路竹台糖新園農場設廠的開發案，經高雄市政府通過「有條件環評」，並不用進行第二階段環評，引發周邊居民李耀慶等人擔憂酸洗廢水將污染附近農田、魚塭，向高雄高等行政法院提告，請求撤銷市府開發許可，昨獲勝訴，合議庭認為「有條件通過環評」不適法，應撤銷。

環局︰遺憾 但絕不會氣餒

環保局強調，對於判決結果雖感到遺憾，但絕不會氣餒，收到判決書後，再邀集相關單位研議後續處理程序。

判決指出，震南鐵線公司於一○三年間，向高市經發局申請在路竹區新園農場設置產業園區予以開發，其檢送的環境影響說明書，經環評委員會會議決議「有條件通過環評審查，無須進行第二階段環評」的處分，引發當地農民李耀慶等人不服，提起行政訴訟。

合議庭認為，在未審查確認震南所規劃之廢污水處理設施，是否具有可達成回收水重複回收再利用達九十％以上之可能性存在之前，即以「本案於營運後之廢污水處理回收率須達九十％以上」作為其附款，取代「開發行為是否對環境無重大影響之虞」許可要件之審查，並不適法，訴願決定未予糾正，亦有未合。

因此，原告李耀慶、劉瑞慶兩人訴請撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。