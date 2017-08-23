〈南部〉史上最強 搖滾音樂節週六、日開唱

2017-08-23

〔記者王榮祥／高雄報導〕號稱今夏全台最大場的搖滾音樂節「火球祭」，本週六、日將於高雄展覽館登場，不但是南台灣搖滾活動史上最強一回，更創下高雄展覽館首度舉辦搖滾盛宴紀錄，預計會有大批搖滾迷朝聖。

火球祭 號稱今夏全台最大場

「火球祭」由相知音樂主辦、高雄子弟滅火器樂團策劃，破天荒邀請入圍葛萊美獎的SUM41、曾登上日本武道館的MONGOL800、BRAHMAN、韓國HYUKOH、香港Supper Moment、新加坡The Summer State，及血肉果汁機、白目樂隊、隨性、擊沉女孩、瑪莉咬凱利、猛虎巧克力等超過卅組國內外樂團參與。

主辦單位表示，火球祭本週六、日連續兩天，在高雄展覽館演出，除打破南台灣最強國外樂團規模，也創下音樂祭首次使用展覽館紀錄，表演區分為售票的精彩室內演出，及免費多元的戶外演出，歡迎喜愛音樂的民眾參與。

立委賴瑞隆轉述火球祭理念，指出全球知名音樂國家城市都有重要搖滾音樂節活動，如日本的SUMMER SONIC、英國Reading and Leeds Festivals、澳洲Big Day Out音樂節。

高雄努力邁向國際搖滾音樂城市，遂於今夏推出「火球祭Fireball Festival」，期帶動全台，甚至全世界歌迷造訪高雄，感受搖滾音樂與港灣城市魅力。詳情可至相知音樂臉書。