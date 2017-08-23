〈南部〉唯一婚紗照不見 阿公阿嬤再結一次婚

2017-08-23

73歲阿公、67歲阿嬤結髮半世紀

〔記者蘇福男／高雄報導〕五十年前的婚禮因陋就簡，唯一一張婚紗照也遺失不見，那就再結一次婚吧！

梓官區赤崁里七十三歲阿公黃進登和六十七歲阿嬤黃盧美媛，結髮半世紀鶼鰈情深，去年阿公罹患帕金森氏症，近半年更退化到寸步難行、說話困難，甚至難以吞嚥，阿嬤也有糖尿病、高血壓等多種慢性病，平日要照顧老伴和二個精障兒子，日子過得十分吃力。

華山基金會去年開始提供輔具、物資協助阿公阿嬤，梓官愛心天使站志工意外得知，老夫妻當年自由戀愛結為連理，由於經濟拮据，結婚只宴請四、五桌至親好友，唯一一張婚紗照在護貝過程中不慎遺失，讓老夫妻耿耿於懷。

為不讓兩人空留遺憾，華山基金會昨在梓官赤崁海邊意滿漁餐廳，再為阿公阿嬤舉辦一場溫馨婚禮，由梓官區長蔣金安證婚，阿公黃進登以顫抖的雙手彈奏鋼琴，並與阿嬤合唱「心所愛的人」，紀念兩人長達半世紀的愛情。

夫妻彈唱 深情熱吻嗨翻全場

黃進登並將對老伴的感謝化作情書，一字一句深情告白，令人動容，當蔣金安以俏皮的語氣詢問兩人「是否願意再結一次婚？」黃進登、黃盧美媛兩人異口同聲「我願意」、「多謝你」，黃盧美媛並在現場觀禮親友起鬨下，深情熱吻老伴，喜氣洋洋嗨翻全場。

黃盧美媛阿嬤回憶說，當年她和阿公在前鎮加工出口區工廠上班相識，阿公年輕的時候多才多藝，不僅歌聲動人，還精通多樣樂器，曾經在八百多人的歌唱比賽勇奪冠軍，老伴還未生病前，曾對她許下諾言「下輩子若還願意嫁給我，我一定娶妳！」昨天她當著阿公的面說「好，我願意！」

華山梓官愛心天使站長李維華表示，華山高市Ｂ區目前服務一千四百多位類似阿公阿嬤的弱勢長輩，尚有一千三百多位長輩的常年服務經費無人認助，期盼社會大眾伸出援手共襄盛舉，愛心專線07-6100537李小姐。