〈南部〉無風雨放颱風假 屏縣：依氣象預報

2017-08-23

〔記者羅欣貞、蔡宗憲、陳彥廷／屏東報導〕天鴿颱風南偏又快閃，陸警昨天上午十一點半就解除，屏東縣幾乎感受不到颱風威力，甚至還出太陽，民眾爽放颱風假，屏東縣政府表示，根據中央氣象局前晚與昨晨預報，風力達十級，已是停班停課標準，後來颱風路徑南偏，屏東受風雨影響才明顯減少。

屏縣此次未傳災情，僅枋寮鄉撤離二十九人、林邊鄉撤離三人，並開設三處收容所，收容三十二人，市區客運停駛一天，東琉瑔交通船停駛，國道客運部分停駛或減班，公路客運部分停駛或調減班次，鐵路中午前除南迴線各級列車停駛外，其餘正常。

縣府：路徑南偏 風雨減少

縣府發言人黃建嘉表示，依據中央氣象局昨晚針對天鴿颱風路徑及風雨預報資料，原本預測颱風中心將在恆春半島外海五十公里通過，但颱風高低層分離且路徑明顯南修、行進速度加快，屏東受風雨影響因此明顯減少。

黃建嘉說，雖解颱風警戒，但仍有西南風系帶入部分水氣，且適逢初一大潮沿海低窪鄉鎮，易因無法宣洩造成淹水，加上各沿岸風浪仍高，須持續戒備，待命抽水機也未撤離，縣府的停班停課決定，除依據中央氣象局預報，也要以縣民安全為最高考量。

百貨購物中心 吸引人潮

屏東市區幾乎無風無雨，太平洋百貨、環球購物中心均正常營業，民眾樂得趁颱風假逛街、看電影，至於量販店等賣場，也吸引民眾前往採買，人潮都不少。

大鵬灣玩風帆 遇強風急上岸

中午陸警解除後，有民眾趁著颱風假，到大鵬灣玩風帆，下午卻突然飆起八級風，嚇得大家都趕緊上岸。

恆春半島東海岸昨浪況不佳，不少外籍衝浪客在佳樂水海域岸上望浪興嘆，只能拍照過過乾癮，墾丁各景點大街同樣人潮稀疏，由於颱風未登陸，當地飯店未出現明顯退房潮，大多接到客人詢問天氣電話，部分選擇延期入住。