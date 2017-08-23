〈南部〉台東縱谷3鄉鎮推文化生活圈 oBike助串聯

2017-08-23

〔記者王秀亭／台東報導〕串聯鄉鎮，暑假oBike進駐幫上忙！

台東縣鹿野、關山、海端三鄉鎮今年以「縱谷文化生活圈」形式，讓鄉內表演團體、藝文活動跨鄉展演、交流，交通上則透過「大圈小圈」計畫，由公車連結三鄉鎮，民眾搭公車到據點後，再騎oBike體驗，仙人掌鄉土工作室召集人廖中勳表示，這是「共享資源、策略聯盟」概念，一起提升觀光品質。

oBike暑假加入

廖中勳指出，該工作室六年前向文化部提出「鹿野文化生活圈」計畫，透過鄉內異業結盟，打造在地特色旅遊行程，生活圈逐漸成熟之際，海端鄉因位於南橫山區，莫拉克風災導致南橫公路中斷後，觀光旅遊產業遲未起色，海端鄉公所有意以布農族文物館為起點，帶動鄉內產業，主動向鹿野文化生活圈、關山鎮農會，提出縱谷文化生活圈的想法，今年正式推動。

「今年暑假是實際運作的開端。」廖中勳說，要讓位於山區的海端鄉布農文化被看見，團隊必須先走出來，鹿野文化生活圈的2626市集、關山鎮農會米國學校都是運作多年的展演平台，連續兩週的2626市集都可看見、聽見布農族優美八部合音，及在地文創工作者的手作產品。

廖中勳指出，三鄉鎮文化展演串聯還不夠，要讓民眾可在三鄉鎮進行三天兩夜或兩天一夜的深度旅遊，鼎東客運山線在縱谷的固定公車班次，及「就是愛池稻」、「台灣好行」公車，載民眾到定點後，再騎著oBike在各鄉鎮深度旅遊。

各單位負責管理oBike

米國學校校長彭衍芳表示，避免oBike亂象在縱谷重演，三鄉鎮分別申請oBike，目前可在武陵綠色隧道、新元昌茶葉文化館、米國學校、海端鄉布農族文物館等地看到，各單位會扛起管理之責，不任其隨意丟棄、亂停。