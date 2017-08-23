〈南部〉掃到颱風尾 知本豪雨、南迴一度中斷

2017-08-23

綠島交通船加開船班 疏運旅客

〔記者王秀亭、陳賢義、張存薇／台東報導〕輕颱天鴿擦邊而過，台東對外交通昨天中午過後陸續恢復正常，綠島交通船也在下午三時加開兩船班，疏運滯留島上的三○六名遊客，不料，受颱風外圍雲系影響，下午三時過後雨勢增強，南迴台九線四一○點三公里因土石不斷滑落，一度雙向封閉，經公路局緊急搶修恢復「點放單線」通行，傍晚恢復雙向通車。

下午雨勢增強 知本2小時降123毫米

台東縣昨日上午雨勢不大，未料午後開始下起間歇大雨，台東市短短一小時就降下六十一毫米雨量，知本地區兩小時雨量多達一百二十三毫米，已達豪雨標準，南迴地區雨勢也不斷，南迴公路台九線四一○．三公里因山壁土石不斷滑落，下午三時許一度雙向封閉，南北車流回堵，經搶修、新香蘭至金崙採取點放單線方式通行；另在台九線四二九公里也傳出路面積水，台九線四三三點八公里泥流佔據車道。

大武警分局提醒民眾，台九線多處路段積水，盡量減少出門，如經管制及積水路段耐心等候、減速慢行，遵從現場人員指揮，以維行車安全。

此外，原本昨天停航的綠島交通船考量島上旅客旅客需要，下午三時加開綠島返回台東富岡船班，近四時，綠島之星二號載著上百名旅客，開進富岡漁港，準備進入港口港嘴時遇上大浪，船隻加足馬力順利開入港區停泊。

滯留綠島一天的遊客說，早有向公司多請一天假的準備，「老闆不開心也沒辦法。」想不到中午過後聽到船公司要加開船班，趕緊到港口搭船，還好回富岡的過程中，浪也未如預期的大。

台東縣昨停班停課，原本台東市公所決定晚間照常收垃圾，但下午三、四時起開始下起大雨，雨勢猛烈、排水溝一時無法宣洩，包括綠色隧道、漢陽北路及中華路口等多處路段積水，有民眾立刻拿出自備的小型抽水設備抽水。

市公所考量雨勢過大、考量清潔隊人員安全，下午近五時宣布停收垃圾一天。卑南鄉則因下午二時起即開車，未受雨勢影響，照常清運。

南橫利稻至向陽 預計今天下午搶通

而廿一日傍晚六時起預警封路的南橫公路東段利稻至霧鹿間，則在昨天上午十時三十分恢復通車，但利稻至向陽的一五三點六及一五九公里處因颱風豪雨，造成泥流無法通行，預計今日下午三時搶通。