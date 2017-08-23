〈南部〉鬼門開 二行、大甲里掛普度公燈

2017-08-23

〔記者吳俊鋒、洪瑞琴／台南報導〕昨天開始進入農曆七月，民間有「鬼門開」之說，雖然社會快速變遷，加上夜間公共照明設備已經很普及，但仁德區屬於傳統部落的二行、大甲等里，一些住戶仍保留習俗，掛出普度公燈，為好兄弟引路，展現濃厚的人情味。

長榮女中 扮鬼特效妝培訓

另昨天台南長榮女中鬼影幢幢宛如屍速列車場景，喪屍在校園內穿梭，驚悚模樣讓人嚇破膽！原來這是國內知名化妝品公司十月計畫為萬聖節「扮鬼」遊行大活動，進行妝化種子培訓。長榮女中是台南地區唯一入選的種子學校進行特效妝培訓；課程包括活屍臉部青筋、血管爆裂、破皮感染傷口等，學生必須先了解人體血管分布及走向，接著利用乳膠及皮膚蠟黏貼於臉上、手臂等部位，製造皮膚及骨頭凹凸輪廓與製造各種立體傷口，學員幽默說，「連自己看了都想吐，但卻覺得超有成就感」。

仁德區長郭鴻儀表示，其實早期轄內各里居民，農曆七月時都會在門口掛普度公燈，而且是由當地耆老統一採集竹子，再提供家戶取用，敦親睦鄰的溫馨畫面，迄今仍印象深刻。

由於目前各地都廣設夜間照明，加上老一輩凋零，在門口掛普度公燈幫好兄弟引路的習俗式微，都會地區幾已不復見，即使傳統部落，保留的也不多了。

郭鴻儀提到，隨著都市開發，住宅密度高，連鄉下也不再像以前一樣，多為散戶，而且科學日漸昌明，年輕人覺得鬼月是種迷信等，都是普度公燈習俗逐漸消失原因。