〈南部〉明年元旦起 七大行業禁免費塑膠袋

2017-08-23

〔記者邱灝唐／台南報導〕環保署公告明年元旦起，藥妝店、飲料店等七大類行業不得免費提供塑膠袋。台南市環保局表示，明年新增加上先前已列管的行業，約有九千多家業者列入管制；另外，環保局今年查核開出十一張違規勸導單，呼籲業者響應減量政策，否則再犯就開罰一千兩百元至六千元，後年則不再勸導，直接開罰。

加上首波 約9千多家業者列管

從明年元旦開始，藥妝店、美妝店、藥局、醫療器材行、電子產品零售業、書籍和文具零售業、洗衣店、飲料店、西點麵包店七大類行業不得免費提供塑膠袋。對此，環保局表示，加上首波列管的公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、量販店、超級市場、連鎖便利商店、連鎖速食店，台南共有十四大類、約九千多家業者列入管制，而且這次新修的規定也取消厚度管制，不論厚薄都不得免費提供，可分解材質的塑膠袋亦同，至於價格仍由業者自訂，不過魚肉類或麵包的包裝袋、裝藥品的藥袋、洗衣服的防塵袋則不在管制範圍內。

對於即將上路的限塑政策，一名麵包業者表示，將比照大賣場收費方式酌收一到兩元的費用，也有一名連鎖飲料業者回應，等待總公司發函告知。環保局今年查核首波列管的一百七十五家業者，其中有十一家違規，因此呼籲業者響應減量政策，不主動詢問消費者是否購買，以免受罰。