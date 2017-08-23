〈南部〉輕軌11月收費 電子票證「卡」好康

2017-08-23

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌一階全線通車在即，並預定今年十一月啟動收費機制。為鼓勵民眾刷電子票證，捷運局正研擬於收費初期，推出比原刷卡優惠八三折還低的刷卡超優惠，再搭配各項轉乘折扣，全力拉抬刷卡率。

搭乘高雄輕軌付費方式與高雄捷運一樣，可持電子票證刷卡，或在車站購買磁卡，但因輕軌車站無閘門，刷卡機設於車廂，上車後是否刷卡完全取決於個人誠信；疑因試營運免費，加上刷卡機只能讀一卡通，先前估算刷卡率僅七％。

擬推出低於八三折優惠價

由於輕軌一階十四站即將於九月全線通車，十月生態交通全球盛典過後，輕軌一階將啟動收費機制，原票價每次卅元（不限站距、車站購買磁卡價格），持電子票證則是每次廿五元、約八三折。

捷運局表示，鑑於多數民眾還不習慣刷卡搭輕軌，內部將以拉抬刷卡率為目標，評估刷卡超優惠案可行性，初步朝向在收費機制啟動初期，推出比刷卡價廿五元更優惠的刷卡超優惠價，鼓勵使用電子票證。

除刷卡超優惠，屆時還可望搭配轉乘優惠措施，結合捷運、公車、公共腳踏車等大眾運輸系統，強化民眾使用電子票證意願，細節仍在審議。

輕軌刷卡付費將考驗乘客誠信，高市捷運局則提醒，收費同時也會展開稽查，逃票被查獲除了必須補票，還可能開罰票價五十倍、一千五百元罰款。

高雄捷運公司則建議，委請捷運警察提升稽查密度，優惠措施與稽查裁罰併行，才能有效拉抬刷卡率。

此外，現階段輕軌一階雖僅能刷一卡通，但包含悠遊卡、遠鑫等電子票證公司已與高捷洽談中，一旦啟動收費，多卡通也可望上路。

輕軌一階目前通車十二站，日均運量平日約一萬五千到一萬八千，假日約兩萬至兩萬兩千人次。