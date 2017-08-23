〈台北都會〉蘭州、斯文里都更選配截止 26日抽籤

2017-08-23

〔記者鍾泓良／台北報導〕柯市府上任後致力推動公辦都更，其中蘭州、斯文里上月開放居民進行公辦都更選配，昨日公辦都更選配截止，根據蘭州、斯文里都更工作站最後統計，參與都更選配的居民超過九成，公辦都更同意意願亦九成。都更中心表示，民眾登記選配結束以後，會在廿六日進行抽籤程序，將儘速報核提送台北市都更審議會。蘭州、斯文里都更工作站表示，目前還有少數民眾不同意，也有部分民眾還在觀望，最後時間才出來選。

都更處經營科長胡如君表示，廿六日抽籤將分為兩階段，首先會抽出重複選到同一個位置的都更戶，第二階段再幫沒有選的戶數抽取房屋；胡說，結束選配後都會再發出開會通知單，若民眾未出席，則會由都更中心代抽。

許多二、三樓居民對於為何只能限定樓層，胡如君解釋，主要是考量讓民眾可以選擇權值相近的房屋，居民選擇與現在相同樓層有優先保障權，避免民眾跨樓選會被刷掉，才會訂下原則。蘭州、斯文里都更工作站也反映，民眾希望可選到採光比較好的角間，導致重複選情況很多。

胡如君說，開放選配的一個月期間，同仁每天工作十、十二小時，週末也開放讓民眾選配；同仁都是採取排班制，所以都沒有辦法連休。都更工作站為了讓民眾可以都來親自選配，他們不只兩、三天打電話，如果可能還會親自拜訪。此外，都更中心也提前事先疏通民眾可以分散選擇，避免後續抽籤發生爭執；有時候更會透過老鄰居說服還未參加選配的民眾參加。