〈台北都會〉世大運接駁落漆 遊覽車遲到、不夠

2017-08-23

〔記者黃建豪／台北報導〕台北世界大學運動會正如火如荼在北台灣舉行，但開賽至今，卻多次發生接駁車遲到、數量不足狀況，讓世大運號稱常備五百輛以上大型遊覽車接送選手的交通接駁調度落漆。對此，世大運執委會交通處坦承，在賽事舉辦初期，沒預期到選手會大量同時進出的特性，導致選手有等車情況，但隨著賽事進行，已逐步透過大會掌握所需搭車時間，將盡力改善這些問題。

在世大運十九日開幕以前，接駁方面就曾發生，接送外國媒體的接駁車，從輔仁大學體育場開回松菸媒體中心，車程延誤一小時以上，以及香港媒體在入住的酒店，遲遲等不到媒體接駁車，最後只能自行搭計程車前往松菸媒體中心等狀況；世大運開幕當天，也在離場時有多位外國選手找不到接駁車，讓志工疲於奔命，引導選手往空車上盡量塞的窘況。

不僅如此，在賽事從十八日開始至昨天，更陸續傳出，不論是選手上午要從選手村出發，或是在各競賽、練習場館要離去時，等不到接駁車或車輛總是不夠的情況。據了解，有游泳代表團光等車要回選手村，就浪費將近一小時。

世大運執委會交通處表示，這幾天確實有接駁車來不及到場，以及接駁車數量不夠情況，原因是選手的接駁車搭乘需求，與原先預期靠分批接送的規劃不同，選手們喜歡在同一時間一起上車，以各游泳場館為例，就發生兩小時內，要載運將近一千名選手的需求，但他們沒有掌握此特性以及需求高峰期的時間點。

交通處表示，有這兩天經驗後，已透過大會掌握參賽選手數量較多的項目，包括田徑、游泳、柔道、跆拳道，都有選手喜歡看完比賽後，再集體啟、回程的狀況，例如：游泳選手會在上午六時半一起出發、下午四時半一同離場，將以儲備車隊、在鄰近場館加派車輛方式，盡量避免等不到車的類似情況再發生。