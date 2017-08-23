〈台北都會〉世大運場館挨批 無障礙席放垃圾桶

2017-08-23

還有無障礙空間 架計分板

〔記者鍾泓良／台北報導〕不友善！台北世大運賽事開跑，許多場館進入比賽使用，記者實際走訪各場館規劃發現許多缺失，其中無障礙空間有待加強，和平國小籃球館的無障礙座位席上方擺放比賽電子計分板，台大體育館更直接在無障礙席放置垃圾桶。此外，新建的網球中心因為主球場、戶外球場無遮蔽，不僅開賽當天因颱風下雨，多次被迫暫停比賽，昨日出大太陽民眾紛紛躲到曬不到太陽的地方看球。

記者走訪作為世大運籃球賽事場館的和平籃球館，場館動線及設備都很優良，較過去台北體育館更適合觀賞籃球比賽，然而原本應設置無障礙座位席的地方卻放置電子計分板，影響身障人士使用。當作世大運排球賽事的台大體育館因為長年做體育賽事使用，卻發生將無障礙席擺放垃圾桶情形。

網球中心作為世大運網球賽事場館，但主場館沒有屋頂設計，前天颱風來襲時，就一直出現比賽暫停狀況；昨日烈陽高照時，民眾會躲到沒有太陽的地方觀看比賽，而戶外球場也因無遮陽，出現民眾撐傘看比賽狀況。在無障礙上，網球中心安排良好，無障礙廁所遍布在觀眾席附近；南港展覽館體操賽場也為輪椅族設置方便出入的緩坡，無重大缺失。

而世大運對身障者不友善有前例，足球球評石明謹日前曾於媒體表示，十八日輔仁大學舉辦足球賽事時，發生有身障小朋友需要搭電梯，但因為電梯規劃在管制區內，僅選手、裁判及FISU官員可使用，家長只好帶著孩子自行走上看台。

世大運發言人楊景棠表示，比賽場館都有按照規定設置一定比例無障礙席次，對於臨時布置物影響到無障礙空間，將會配合做調整。觀眾在網球中心觀賽時撐傘，他說雖然沒有硬性規定，但不鼓勵撐傘，以免影響觀賽視線。