〈台北都會〉基隆社福卡搭公車 市長：不考慮設限

2017-08-23

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府十年前推出社福卡，包含敬老卡、關懷卡與陪伴卡，迄今基隆有七萬五千人使用，由於社福卡搭乘市公車免費、且無使用次數限制，形成市府財政一大壓力，不時傳出檢討或是設限等聲音；基隆市長林右昌說，不會考慮停辦或是設限。

老人5萬4千人 在地安老利器

根據資料顯示，基隆市社會處一年編列社福卡搭公車經費五千多萬元。社會處長吳挺鋒說，截至上個月底，全基隆市六十五歲以上老人有五萬四千人，佔全市人口一成五，老人使用社福卡比例相當高；隨著高齡化社會來臨，社福卡讓老人可以搭公車到處活動，這是讓老人活躍、健康、在地安老的一大利器。

為更貼近長者與身心障礙者需求，基隆市政府提升社福卡功能，市長林右昌偕同社會處長吳挺鋒、悠遊卡公司董事長林向愷，昨天於市府記者會上發表全新改版社福卡；市政府並推出可臨櫃發卡、四大超商全國可辦理展期等新服務。吳挺鋒處長感謝悠遊卡公司沒有收費，全力支持社福卡改版。

改版發表 新措施9月開辦

林右昌指出，社福卡發卡十年，累計逾十三萬張，補助條件優於其他縣市，社福卡新措施將於九月一日起開辦。

林右昌說，以往社福卡需送回電子票證公司製作，申辦流程需三週。現在民眾只要攜帶身分證及一張二吋照片到戶籍所在地區公所，十分鐘以內就可領卡；其次，原本持卡人需在每年一到三月間到區公所辦理展延，明年起，市民可以就近到四大超商辦理展延，作業更方便。