〈台北都會〉疑違法邀標 北市動物之家委外案惹議

2017-08-23

〔記者郭安家／台北報導〕台北市公立動物之家收容約四百五十隻狗狗、一百五十隻貓咪，每年預算約占動保處總預算一成，動保處長嚴一峯要減輕財政負擔，預計明年評估動物之家ＢＯＴ案；但有動保人士向本報投訴，指委外案八字還沒一撇，嚴卻向赤慶法師等團體談參與營運意願，形同取巧邀標，遊走「促參法」邊緣。

動保處長否認邀標

對此，嚴一峯否認進行邀標，並指他去找相關團體，是談官民合作的長期認養計畫；針對委外案，市長柯文哲指示要做政策評估，因此已爭取六百萬元預算，明年進行委外案的可行性評估，未來會辦座談會，邀請各動保團體、宗教界等溝通意見、聽想法，不可能以「一對一」方式談委外案。

動保人士則反映，近期於各動保團體間流傳，動物收容所積極接觸詢問各動保及宗教基金會，拋出所方正在評估動物之家委外計劃，詢問有沒有興趣了解、是否有意願參與委外評估？而今年七月十九日，嚴即拜訪赤慶法師，一談就是三小時，談及收容所內外長期照顧、委外營運參與意願；令人質疑違反「促參法」。

記者去電赤慶法師所屬的財團法人嘎檔巴佛教基金會，並留下聯繫管道，但至截稿前無法取得進一步回應。

但國民黨市議員陳孋輝發現，柯文哲於七月十八日市政會議指示評估委外案後，隔天嚴一峯就去找赤慶法師，且未依規定「辦理民間參與公共建設前，應先進行可行性評估」；她質疑，動物之家無利可圖，如何吸引民間投資經營？且目前委外案看似無法提升公共服務，近日動保處將飼主不續養處理費漲價，無疑是為未來委外廠商鋪路。

嚴一峯說明，尚未決定動物之家以ＢＯＴ或ＯＴ方式委外，動物之家每年約需兩、三千萬元預算，零撲殺政策上路，要將動物養到老、不能殺健康動物，營運資金會持續增加，但公家機關沒有賺錢模式、無法融資，因此研究委外，亦可參考歐洲收容所辦理收費生命教育課程；評估動物之家則能增加一百隻收容。