〈台北都會〉北市4G智慧面板公車亭 年底前擴至115站

2017-08-23

〔記者沈佩瑤／台北報導〕為方便民眾了解公車到站時間、生活資訊等，台北市政府推動在公車亭建置「4G智慧面板」，並提供免費4G及WiFi無線上網服務，預計今年底前擴增至一一五站。市長柯文哲昨在市政會議中裁示，要求與北市府資訊局推出的WiFi服務名稱整合，以免民眾混淆；北市公共運輸處表示，會再邀集相關單位討論。

公運處智慧運輸科長徐香凝坦言，廠商願意自行負擔建置費用，讓民眾免費上網，就是看上可以收費託播廣告，因此對廠商來說，建立品牌很重要，若要整合為單一名稱，恐怕影響意願。北市資訊局主秘陳慧敏則說，正在北捷推動的新WiFi，採取「TPE-Free加上廠商代號（「.TPE-Free AD WiFi」）」方式，世大運後會再討論智慧公車亭是不是也比照辦理。

結合原有設備 提供多元服務

「4G智慧面板」與公車亭原有設備結合，提供氣象、市政宣導，以及免費上網等多元服務。公運處統計，自一○五年七月至一○六年七月底，已建置五十四站「4G智慧面板」公車亭，分布在交六廣場、信義路及南京東路公車專用道沿線，至一○六年六月底止，使用4G及WiFi無線上網，計有十二萬三二九二次；預計一○六年底擴建至一一五站。

市府收權利金 廠商出錢建置

目前共有「亞太」和「亞旭」兩家得標廠商，市府收取權利金，提供場所試辦「4G智慧面板」，廠商自行負擔建置費用，另可收費託播廣告；但廣告須經市府審查，審查標準比照一般公車廣告。

由於是試辦，僅提供基本功能，如無線上網、公車到站時間、宣導影片廣告播放、生活訊息等。公運處說，交六廣場及忠孝敦化小巨蛋這兩個站點是「黃金加強版」，還提供查詢悠遊卡餘額、語音播報等功能。

交六廣場已上路 民眾多無感

然而記者實際走訪交六廣場公車亭，大部分民眾對「4G智慧面板」無感，頂多對面板上的語音播報按鈕有興趣。民眾蕭小姐說，交六的公車班次密集，不需要特別查詢，4G及WiFi免費上網應該是外籍遊客比較需要；民眾張先生也說，自己手機就有上網吃到飽。民眾游小姐則表示肯定，她認為智慧面板會顯示氣象等生活資訊，很實用。