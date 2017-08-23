〈台北都會〉來新北逛菜市 線上搞定普度供品

2017-08-23

〔記者賴筱桐／新北報導〕昨天是農曆七月一日鬼門開，現代人生活忙碌，沒空準備中元普度供品，新北市市場處整理「新北市場傳拜拜懶人包」，教民眾如何拜、去哪買，「來新北逛菜市」線上購物有超過三百種品項可供選擇，即日起至九月一日全館享八八折優惠，讓你輕鬆在家就搞定普度大小事。

市場處媒合 知名產品買得到

市場處長謝俊隆指出，想一次買齊三牲的民眾，可到汐止黃昏市場的「王廷子燒雞」與「德記燒雞」，購買真空包裝三牲組，加熱後即上供桌，無法親赴市場採買，「新北逛菜市」線上購物網站提供二十四小時服務。

除三牲組外，金山第一市場「富品家」的好運到金元寶，也是供品首選，傳承至第二代的老闆李東展繼承家業，改良傳統粿的樣貌，成為小巧可愛的「米果子」，選用金山紅心甘藷製作外皮，搭配原味奶油調合甘藷泥為內餡，清爽無負擔。

泰山市場的「加意蜂蜜茶鵝」將鵝肉以茶葉包、中藥材熬煮半小時再煙燻，或用中藥加蜂蜜等獨家秘方浸泡，甜而不膩；金山第一市場的「阿郎甜不辣」採用新鮮魚漿現打現做，有原味、花枝、牛蒡等口味，真空包裝，適合炸、煎、烤、微波、蒸，是不可或缺供品之一。

謝俊隆說明，三牲須注意魚不可缺頭缺尾，雞肉一定要全雞，水果部份，番茄、芭樂因籽較難消化，當供品非常不敬，香蕉、李子、梨子台語諧音為「招你來」，不宜祭拜好兄弟。

三牲好禮送到家 臉書留言抽獎

市場處加碼推出「三牲好禮送到家」活動，即日起至九月一日，到臉書的「來新北逛菜市」粉絲專頁（網址：https://www.facebook.com/ntpcemarket/）分享貼文並留言，有機會抽中真空包裝三牲組。

為協助傳統市場行銷、拓展通路，市場處與私部門的網購平台合作推動「來新北逛菜市」線上購物，消費者下訂單後，攤商提供產品出貨，低溫宅配到府，民眾不出門也能享用市場美食。