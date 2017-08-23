〈北部〉花蓮將軍府浴衣祭 漫遊日式風情

2017-08-23

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市民生社區內有日治時期遺留下來的日式宿舍群「將軍府」，花蓮縣文化局在七夕情人節期間，即日起到卅一日舉行洄瀾將軍府浴衣祭，讓民眾除體驗日本社區風情，也可用漫遊方式體驗花蓮的生活步調，希望透過散步，來花蓮的旅行將不再只有吃喝買，而是會有更多的感受和體會。

文化局長陳淑美說，花蓮很美，生活於山海自然之間，沿著美崙溪畔探訪花蓮的美麗與哀愁，歷史性建築能揭開一個地區的歷史文化，美崙溪畔日式宿舍就是扮演日治時代花蓮自然景觀演變、歷史文化發展、社會人文精神的窗口，承辦單位民生社區發展協會特別用心辦理濃濃的日本風情活動，讓人更留連忘返。

文化局指出，將軍府位於市區中正路美崙溪畔旁，是早期日治時代遺留的日式宿舍建築之一，在民生社區發展協會及居民維護下，古蹟建築保存相當完整，配合在地的古蹟與文化，浴衣祭活動已邁入第七年，希望透過浴衣祭的舉行，讓更多人不用出國，到將軍府即可體驗濃濃的日式風情，也希望遊客可用漫遊的方式體驗花蓮的生活步調。

民生里長吳民崇說，今年體驗主題定為「七夕情人節」特別針對情侶或夫妻，可免費享受日式浴衣體驗活動，廿六及廿七日下午三點到六點，還有兩場美崙溪畔散策，邀請o’rip生活旅人帶路，由文史專家葉柏強老師帶領民眾探索花蓮港戰俘營；活動期間也可在將軍府夫妻樹下親手做良緣「注連繩」，注連繩是日本趨吉避凶的象徵物，歡迎民眾前來參與並感受如日本慶典般的氣氛。