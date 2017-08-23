〈北部〉天鴿雨襲 六十石山坍方封路

2017-08-23

富里農會：山區金針花未受損

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣六十石山正值金針花季，受天鴿颱風降雨影響，花蓮富里鄉六十石山累積雨量超過二百毫米，導致下山道路發生坍方落石，由於雨勢持續，警暫時封閉道路；不過山區金針花並未受損，農會表示，這場雨堪稱「及時雨」，本週末開始進入盛花期，歡迎遊客賞花。

花蓮六十石山的金針花栽種面積約二百多公頃，產業道路兩邊及山區觀景台下方都有接受縣府留花補助，留花總面積約廿六公頃，去年此時花朵已盛開，但目前花開大約七成，原因就是缺水。

富里鄉農會總幹事張素華說，農民等這場雨已等很久了！她說，今年因農曆有閏六月、加上今年夏季天氣太熱，自從七月底尼莎、海棠颱風帶來些許降雨後，山區就沒有明顯降雨，金針花缺乏雨水導致花苞抽得很慢，本週目前開花約七成。

估計週末起進入盛花期

張素華說，這次颱風只有下雨、沒刮大風，經過雨水「滋潤」的金針，估計這幾天花苞就會大量抽出，本週末起一直到九月十五日，將會是金針花開得最美的時間。

今日視狀況解除封閉

雨水讓農民大呼「來得正好」，但六十石山下山的阿眉溪產業道路則發生二處邊坡土石滑落坍方，昨天上午十一時許，阿眉溪道路五．五公里處邊坡坍方，富里鄉公所緊急調派機具維修，中午十二點半左右修復，不料下午一點多，阿眉溪產道二．五公里處又有落石坍方導致中斷，雖道路下午修通，但由於晚間雨勢持續，警方仍封閉阿眉溪產業道路，今日視情況解除封閉。

玉里警分局表示，六十石山金針花季期間交通管制，上山由台九線三○八．五公里處富里鄉竹田村，轉「萬寧至復興部落聯絡道路」上山，下山由花七十六線阿眉溪道路往東里方向下山，採取單向管制不可逆向，由於道路坍方，因此改以竹田上、竹田下原路折返的方式因應，由於道路狹窄，呼籲遊客開車小心。