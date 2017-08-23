〈北部〉頭城國小外澳分校遷校本部 被疑將併校

2017-08-23

縣府：已提校舍改建申請案

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城國小外澳分校經過專家評估校園建築耐震係數不足，有安全疑慮，今天開學日師生遷回校本部上課，家長質疑併校前奏，對此深表不滿；縣府教育處澄清，只是暫時安置，已申請舊校舍改建經費，是否併校要視申請結果而定。

建築耐震係數不足 有倒塌危險

頭城國小外澳分校已有五十二年歷史，現有六名老師、十七名學生，其中，小一新生三人，可以成班，因建築鋼筋耐震係數不足，被認為有倒塌危險，教育處決定，師生先遷回校本部，此舉引發學生家長反彈。

家長反彈 要求修復校舍

頭城鎮民代表會副主席尤瑞傑、外澳里長石錫煌、家長代表，昨天在外澳分校高舉「守護校園」白布條，希望教育處履行修復校舍、不要併校的承諾。

黃姓家長說，外澳分校是小班制，老師可照顧到每名學生，若從外澳到頭城市區的校本部上課，因有段距離，接送不便，改為大班教學，上課品質將打折扣，每人每學期五千元交通補助不夠用，家長不同意併校。

尤瑞傑說，外澳分校供當地孩子就近入學，維護偏遠學生求學權益，他反對併入校本部；石錫煌認為，分校對學生的照顧比較周全，下課後有安親功能，家長能放心工作，當務之急是限期做好分校建築補強工作。

頭城國小：原班安置 交通補助

頭城國小校長黃志聖回應，外澳分校師生返回校本部上課，採「原班安置」模式，由校方提供教室，維持分校小班制教學，確保安全學習環境，每名學生每學期有五千元交通補助，學雜費和午餐費也有減免。

教育處長簡菲莉說，基於安全必須先做安置，後續再思考如何處理房舍，已向國教署提出校舍改建申請案，如果申請不到改建經費，才會考量併校問題。