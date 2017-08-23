〈北部〉《同一址收多張垃圾清運繳費單》竹縣環局：按戶籍地收費

2017-08-23

〔記者黃美珠／關西報導〕新竹縣各鄉鎮市陸續發生同一地址收到好幾份垃圾清運繳費通知書的狀況，關西鎮公所清潔隊昨天一早就被鄉親擠爆，登門興師問罪，質疑是要搶錢嗎？還是行政疏失重複寄，浪費公帑？

非自來水用戶質疑搶錢

縣府環保局表示，這是一地址有多戶「聚居」產生的現象，針對非自來水用戶無法隨水費徵收垃圾清運費，按戶籍地收費，每戶、每年一千零七十二元。

環保局說，對於垃圾清運費，自來水用戶隨水費徵收，但是全縣只有竹北、竹東、寶山及湖口四鄉鎮市的自來水普及率超過八成五，絕大多數居民仍無自來水可用，對非自來水用戶須採按戶收取，才能落實使用者付費的原則。

環保局去年為此建置「新竹縣一般廢棄物清除處理費徵收資訊管理系統」，今年正式上線，針對非自來水用戶以戶籍為準寄發繳費通知單。

有人因工作、就學，或社福補助、甚至是選舉考量等，寄戶在他人的戶內或戶口跟別人同一地址，以致衍生一址多戶通知繳費的現象。

關西鎮公所清潔隊長鍾華翔說，同址不同戶的人其實有機會申請免徵。只要可以證明繳款義務人不住在登記的戶籍地內，檢具今年一到八月的電費繳款單佐證或請里長切結。

環保局表示，前述非自來水用戶，每年收取清運規費時都必須重新申請免徵，環保局會根據事實認定。