〈北部〉吳雅芬、黃清淵、黃木姻 獲教育部校長領導卓越獎

2017-08-23

〔記者李容萍／桃園報導〕教育部公布「校長領導卓越獎」獲獎名單，共有廿人獲獎，桃園市有桃園區桃園國小吳雅芬、大業國小黃清淵及平鎮區東安國小黃木姻三位校長獲獎，各可獲得獎座、廿萬元獎金，九月八日將前往台中市受獎；市府教育局長高安邦獲悉肯定三名得獎校長極具個人特色的領導風格，展現卓越的領導績效，是教育界的典範。

吳雅芬 帶領師生改造百年老校

桃園國小創校已一二○年，面臨校舍老舊、少子化趨勢，昔日風光淡去，吳雅芬為讓桃小重現風采，以「我『學』故我在，我『變』故我在，我『愛』故我在」的領導信念，帶領師生一起改造百年老校，發展5T創客智慧學校，以資訊科技翻轉教學，培育開發左腦、激盪右腦的真善美聖學子，結合3D列印及虛擬實境、擴增實境，為學生打造全國第一座虛擬美術館。

黃清淵 結合民間創音樂遊學村

教齡已四十年的黃清淵，是教育魔笛手，也是孩子的大玩偶，他「將別人的孩子當作自己的孩子」，認為教育在「感動人心、延攬人情」，應用誠心和真情的教育愛感染他人、影響群體，以「美感領航，美力展能，美創新局」的創新教學，首創音樂遊學村，結合民間企業力量，打造音樂競賽表演平台，推廣音樂教育大眾化、普及化，以文化交流為媒介拓展國民外交，希望讓每個學生都能適性發展。

黃木姻 引入科技打造魔法校園

東安國小是位在弱勢社區的學校，學生長期缺乏教育資源，自幼成長於桃園偏遠漁村的黃木姻，體認到教育是孩童成長的最大契機，她不僅是獎勵學生的點子王，也將聲光科技、光纖、ＬＥＤ等引入學校，打造魔法校園，規劃魔法光廊區、海洋城堡樂園區、飛閱世界區、東安號四區共廿七個聲光學習點，有足光跳舞機、空中鋼琴、來電感應椅、會說話的世界地圖等，讓孩子們也能從生活環境中學習知識。