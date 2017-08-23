〈北部〉西坡埤塘生態公園啟用 滯洪兼休憩

2017-08-23

〔記者鄭淑婷／八德報導〕八德區和義二街的石門農田水利會「員六十二號池」，由市府及水利會闢為「西坡埤塘生態公園」，工程總經費三千萬元，歷經兩年多整建於昨天啟用，市長鄭文燦表示，西坡埤塘生態公園兼具滯洪、休憩功能，滯洪量可達八萬八千立方公尺，完工前遭遇幾次豪大雨已經發揮滯洪效益，可改善龜山工業區、東門溪流域低窪地區的淹水問題。

水務局長劉振宇表示，「員六十二號池」透過退水閘門及入流設施提升滯洪功能，並在埤塘周邊施作環湖步道三百五十公尺、涼亭及景觀座椅以及七千八百多株植栽等，總經費三千萬元由水利會及市府各分擔兩千兩百五十萬元及七百五十萬元。

可改善八德大湳及桃園大樹林淹水問題

鄭文燦、石門農田水利會會長呂芳堅及市議員蔡永芳、呂淑真、呂林小鳳等人昨出席啟用典禮，鄭文燦表示，「員六十二號池」轉型為兼具滯洪及休憩的「西坡埤塘生態公園」，水域面積五公頃、陸地面積一．二公頃，滯洪效果最高可達八萬八千立方公尺，可改善八德大湳及桃園大樹林地區淹水問題。

鄭文燦表示，現地沒有妨礙到工程的樹木都獲保留，另栽種七千多株植栽讓池畔保有林蔭，池邊的宮廟也完成遷移準備，遷移後會補做綠美化；對於居民反映池水優養化、飄散臭味的問題，水務局說，已裝設曝氣設備改善。

鄭文燦表示，「西坡埤塘生態公園」將交由八德區公所管理，市府將持續向中央爭取流域綜合治理計畫及前瞻計畫經費，要將「大湳水上樂園」埤塘打造為第三個生態公園，而下游大樹林地區也將設置三口滯洪池，預計兩到三年內完成。