〈北部〉埤塘未納入航空城計畫 地主反彈

2017-08-23

〔記者謝武雄、徐義平／綜合報導〕營建署針對航空城都市計畫於八月十一日至九月九日進行「再公展」，由於埤塘還是「暫不納入」，讓地主揣測因桃園市政府推動埤塘光電而將埤塘剔除，若是如此對地主很不公平；市長鄭文燦澄清說，「種電剔除」的說法子虛烏有，由於航空城埤塘因飛安問題並不適合種電，且市府去年十二月已行文內政部營建署同意將埤塘納入，但交通部仍有意見，因此營建署並未將市府最新的意見納入再公展。

地主指政府想保留埤塘滯洪不徵收

陳姓地主表示，八月十一日起的再公展，各項分區使用都已經出爐，但埤塘仍維持「埤塘專用區」規劃，未納入區段徵收，政府若想要保留埤塘滯洪、景觀功能，又不想徵收，根本就是占老百姓便宜，將串連地主反對。

市長：埤塘位飛航管制區 無法種電

鄭文燦表示，航空城內十九口埤塘位於飛航管制區，若種電會有反光問題，影響飛安；另內政部要求市府必須就埤塘用地納入區段徵收部分，雙方協商後桃園農田水利會同意未來配地以產業專業區、社會住宅用地為主，市府也行文同意納入；目前是因交通部對於埤塘納入有意見，因為水利會屬公法人性質，未來，也有可能改為官派。

鄭文燦說，外界很擔心「點池成金」的故事重演，但市府清查航空城內十九口埤塘，發現多年來均無交易紀錄，也就是說這些埤塘都是原地主，不會有炒地皮問題，市府也將這份資料提供給內政部參考。

桃園農田水利會總幹事黃金德表示，桃園農田水利會有十九口埤塘位於航空城都市計畫內，屬於農田水利會產權面積約二百公頃，其中廿公頃為私人財產，水利會全力配合市府政策，同意配地以產業專用區、社會住宅區為主。

是否有行文 市府、營建署各說各話

不過，內政部營建署城鄉分署昨天指「桃園市府只有口頭告知，並未行文與檢附計畫，建議桃園市政府在區段徵收前送上來，才能趕得上審議。」市府都市發展局主任秘書黃穗鵬強調，市府去年十二月已對航空城都市計畫的九大議題行文營建署，針對埤塘部分除敘明尊重內政部都委會決定，也清楚表示同意埤塘納入區段徵收。雙方的說法不一。

市府建議地主 在說明會上陳述意見

黃穗鵬說，內政部都委會將埤塘編定為「埤塘專用區」，未納入區段徵收範圍，但要求市府與水利會協商是否納入，因此埤塘用地「暫不納入」區段徵收，但市府已經完成協商同意納入，然而營建署再公展仍未將埤塘納入區段徵收範圍，難怪引起民眾疑慮與反彈，建議有疑義的地主可於說明會上陳述意見。