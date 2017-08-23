〈北部〉保住新生命 花蓮守護高風險孕產婦

2017-08-23

〔記者花孟璟／花蓮報導〕少子化的年代讓每一個寶寶都好珍貴，依衛福部資料，花蓮縣的嬰兒死亡率千分之六．八，比全國嬰兒死亡率千分之三．六還高！

孩子愈生愈少，花蓮縣目前每年出生的新生兒只有二千多名，與十年前的三千多名新生兒相比少了一千人。為此，花蓮縣今年啟動高風險孕產婦健康管理試辦計畫，針對有健康風險因子、中低收入、低教育程度的孕產婦，鼓勵規律到院產檢、健康諮詢，而孕婦產後出院也會有社工到宅訪視，以保住「好不容易誕生的新生命」。

衛生局表示，目前計畫共有慈濟醫院、門諾醫院以及台北榮總玉里分院三家大醫院、以及花蓮市的黃港生婦產科診所加入，外加十三鄉鎮市衛生所等，將花蓮縣「高風險孕婦」列入個案管理，目前共列管個案一百九十五名，包括未滿廿歲有廿五人、超過卅五歲高齡產婦六十四人位、低收或中低收入戶有五人、曾生過早產兒五人、有妊娠高血壓十一人、妊娠糖尿病十六人、高中職以下六十九人，由專業個案管理師依個別孕產婦的健康問題，提供產婦健康諮詢及衛教，透過電話定期關懷、鼓勵產婦規律產檢。

產婦出院後六週內，十三鄉鎮市衛生所的公共衛生護理師定期實地到府訪視，關心新生兒和產婦狀況，指導產婦育兒方法，希望降低產婦及嬰兒死亡率，提高產婦、幼兒照顧品質。

  • 國民健康署官員到花蓮縣瞭解高風險孕產婦健康管理計畫的試辦狀況。（衛生局提供）

    國民健康署官員到花蓮縣瞭解高風險孕產婦健康管理計畫的試辦狀況。（衛生局提供）