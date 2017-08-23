〈北部〉保住新生命 花蓮守護高風險孕產婦

2017-08-23

〔記者花孟璟／花蓮報導〕少子化的年代讓每一個寶寶都好珍貴，依衛福部資料，花蓮縣的嬰兒死亡率千分之六．八，比全國嬰兒死亡率千分之三．六還高！

孩子愈生愈少，花蓮縣目前每年出生的新生兒只有二千多名，與十年前的三千多名新生兒相比少了一千人。為此，花蓮縣今年啟動高風險孕產婦健康管理試辦計畫，針對有健康風險因子、中低收入、低教育程度的孕產婦，鼓勵規律到院產檢、健康諮詢，而孕婦產後出院也會有社工到宅訪視，以保住「好不容易誕生的新生命」。

衛生局表示，目前計畫共有慈濟醫院、門諾醫院以及台北榮總玉里分院三家大醫院、以及花蓮市的黃港生婦產科診所加入，外加十三鄉鎮市衛生所等，將花蓮縣「高風險孕婦」列入個案管理，目前共列管個案一百九十五名，包括未滿廿歲有廿五人、超過卅五歲高齡產婦六十四人位、低收或中低收入戶有五人、曾生過早產兒五人、有妊娠高血壓十一人、妊娠糖尿病十六人、高中職以下六十九人，由專業個案管理師依個別孕產婦的健康問題，提供產婦健康諮詢及衛教，透過電話定期關懷、鼓勵產婦規律產檢。

產婦出院後六週內，十三鄉鎮市衛生所的公共衛生護理師定期實地到府訪視，關心新生兒和產婦狀況，指導產婦育兒方法，希望降低產婦及嬰兒死亡率，提高產婦、幼兒照顧品質。