〈北部〉反武荖坑建殯葬設施 副議長促地目變更

2017-08-23

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮公所計畫在武荖坑風景區旁新建殯葬設施，地方人士成立反武荖坑設置殯葬設施行動聯盟，昨到縣議會向蘇澳鎮選出的副議長林棋山陳情，林同意送交議會討論，督促縣府辦理地目變更。

評估案期末報告月底出爐

武荖坑風景區由宜蘭縣政府經營管理，為國內知名露營區，曾是宜蘭綠色博覽會活動場地，蘇澳鎮公所規劃的殯葬設施，相中與武荖坑一水之隔的九股段，招致反彈聲浪。

據了解，鎮公所原規劃開發面積二．二五公頃，最後修正為○．九八公頃，標榜無火葬設施，僅設置禮儀廳、停柩室及塔位，評估案期末報告預計月底出爐，反武荖坑設置殯葬設施行動聯盟成員吳錦惠說，縣府已表達反對立場，鎮公所仍執意推動，非選九股段不可。

吳錦惠說，蘇澳鎮公所最早採用「殯葬一元化」，修正後稱為殯葬設施，為何政策大轉彎？疑似「糖衣包裹毒藥」，他們並非反對設殯儀館，只是設置地點要再審慎評估。

宜蘭縣議員邱嘉進認為，站在觀光、環保角度，縣府要籌組審查小組依法嚴審，另一名議員薛呈懿主張縣府不應貿然通過有爭議的規劃案。

縣府：面積縮減 規避環評

縣府表示，鎮公所把開發面積縮減至○．九八公頃，明顯規避殯葬設施占地一公頃以上必須環評規定，若在武荖坑旁建殯葬設施，要用整體土地面積二．二五公頃接受環評，至於縣府是否透過變更地目手段，否決這項開發案，一切依法行政。

蘇澳鎮長：未規劃火葬場

蘇澳鎮長陳金麟回應，蘇澳鎮欠缺現代化殯葬設施，鎮公所依照鎮代會決議選址，雀屏中選的九股段是鎮有土地，地目又是殯葬用地，再適合不過，有些人不分青紅皂白，為反對而反對。

外界質疑殯葬設施除了禮儀廳、納骨塔、停柩室，還有火葬場，擔心污染水源、空氣，陳金麟強調，沒有規劃火葬場，預定地距水源地有上百公尺，無污染之虞，鎮公所會傾聽各方意見，盼公共議題回歸理性討論，不要泛政治化。