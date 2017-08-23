〈北部〉《自籌財源創5年新低》竹縣明年總預算 擬持續下修

2017-08-23

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣一○五年總決算出爐，縣府自籌財源創五年新低，人事費佔自籌財源比率一百廿五．九四％則創新高。縣府財政處評估，明年度總預算規模可能要持續下修。

去年人事費佔自籌財源125.94％

對此，縣長邱鏡淳為避免規模縮減太多影響施政，要求各局處確實遵守預算籌編原則且覈實編列。

新竹縣一○五年總決算審核報告顯示，縣府自籌財源只有八十四億三千多萬元，創下五年來新低，人事費用卻逐年增加到一百零六億兩千多萬元，佔自籌財源的比率從民國一○一年的八十九．四八％，暴增到一○五年的一百廿五．九四％，顯示新竹縣亟需積極開拓財源，提升自主能力。

縣府各局處正著手籌編明年度預算，財政處長黃國峯昨天呼籲各單位，籌編原則除要考量政策變動，參酌前年度決算跟上年度執行狀況、衡酌各種增減因素、經營實績外，也必須把主計總處或其他預測機構估測的經濟成長趨勢、未來市場趨勢等納入考量，以免明年度總預算自籌財源再度寫下新低，影響總預算規模與施政以及中央計畫型補助的負擔比例。

新竹縣近年不斷量入為出，一○五年度歲出、歲入總預算是兩百五十六億多元，實際總決算的歲入是兩百一十億元、歲出兩百一十九億元。

一○六年度的歲出、歲入總預算是兩百卅三．六億元。預估明年的歲出、歲入規模可能落在兩百零八億到兩百廿億元之間。

至於負債方面，到今年七月底為止，總額度約三百九十六億一百六十五萬元。