〈北部〉苗縣融資平台剩13億 又快用完

2017-08-23

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府因舉債爆表、財政困窘，一度無法支付廠商工程款，甚至曾發生包商集結苗栗縣政府廣場前抗議，後來透過財政部，苗栗縣政府與台灣銀行建置融資平台，額度共八十四億元，不過目前僅剩十三億，面臨額度用罄危機。

苗縣府指出，苗栗縣截至一○四年底負債高達六百七十六億元，苗栗縣長徐耀昌上任要求覈實編列，全面撙節開銷，今年已償還約二十六億元。

縣府︰努力標售土地

苗栗縣政府財政處副處長王淑馨指出，面對融資平台額度逐漸減少，目前苗縣府正在集思廣益、解決問題，研擬朝積極招商、標售土地、促進觀光等方式開源，另外節流部分也收到成效。

苗縣府因財政困難，無法支付廠商工程款項，因此透過財政部協助，與台灣銀行訂定「財政部協助苗栗縣政府建立融資調度平台專案計畫」，原本額度為四十二億元，不過早就用完，後來爭取到以一個月使用一億元額度，再得到四十二億元融資。

預估用到明年6月

王淑馨強調，目前融資平台額度剩下約十三億，以一個月能支用一億元額度，應該還能用到明年六月，目前申請廠商必須依規定排隊，「先來後到」。

核撥天數過長 被糾正

監察院指出，依據苗栗縣政府檢送融資調度平台資料研析，出現核撥天數過長現象。

苗栗縣政府財政處財務科長郭春美則說，當時第一期四十二億元額度用完，爭取第二期時花費了一些時間，所以拖慢核撥速度，目前已經回歸正常。

至於額度即將用罄，苗縣府該如何解決？郭春美強調，目前一直持續與台銀接洽中，也會想辦法多覓財源，例如土地標售等。

至於目前有多少廠商等待核貸，監察院統計今年度資料，核貸家數共計一千五百八十八家，筆數共計六千九百八十七筆，平均核撥天數約三十一天。

苗栗縣政府由於財政危機，前年三月一度爆發廠商集結在苗縣府大樓前痛批縣府是「最大的詐騙集團」，引發熱議。之後也不斷出現縣府工程招標不順，不少工程也頻頻流標。