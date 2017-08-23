〈北部〉記憶躍牆面 南崁後街彩繪平埔族

2017-08-23

〔記者陳昀／桃園報導〕「彩繪村」越來越多，蘆竹區南崁里的南崁後街，在里長邱顯助奔走取得屋主同意下，去年底完成日治時期、民國初年兩大主題的牆面彩繪，邱顯助考證歷史月初再推出一幅「南崁社平埔族」彩繪，讓早年記憶完整躍上牆面，彩繪牆也讓原本的漆黑小巷增添生氣。

邱顯助表示，他查閱「蘆竹市誌」，發現南崁地區最早是平埔族人在此居住，因此在連接南崁後街的南上路廿七巷再繪上一幅新畫，記錄平埔族過去生活。他分享繪畫亮點說，平埔族人使用的菸斗依男女分長短，女性拿長菸斗是因為可當髮簪用、男性拿短菸斗是為方便在工作時塞到耳後，饒富趣味。

南崁後街與南上路廿七巷轉角處的牆面，另有一幅「母雞帶四隻小雞」小插圖，邱顯助說，因為對面雜貨店老闆娘育有四名子女，總說自己像母雞帶小雞，於是藉由這幅畫記錄社區的小故事。

南崁後街去年完成的彩繪全長約八十公尺，有六幅圖樣，包含日治時期的區公所「蘆竹庄役場」、成美商店及民國初年的奉茶、小朋友玩跳格子等，邱顯助說，很多人看到庄役場還以為是刑場，但其實就是日文對鄉鎮區公所的直譯。

邱顯助表示，南崁近年都市化發展迅速，高樓越蓋越多、人口不斷增加，許多早年的生活樣態已不復見，希望透過彩繪牆讓居民保留過往記憶，也讓更多人認識老南崁的模樣。