〈北部〉打造桃園首條溫泉街 羅浮溫泉年底啟用

2017-08-23

〔記者李容萍／復興報導〕復興區羅浮里「羅浮遊客服務中心」已經完工，這處基地緊鄰北橫公路，是「小烏來羅浮地區觀光遊憩服務及景觀整備工程」重要一環；去年十一月動工的羅浮溫泉區鑿井深度已逾一千公尺，成功鑿到溫泉，市府觀光旅遊局今年底將同步啟用遊客服務中心和羅浮溫泉區，要在此打造桃園市第一條溫泉街。

結合天空滑道 總開發經費達六億

觀光旅遊局長楊勝評表示，北橫觀光帶是桃園的重要觀光亮點，小烏來風景特定區將規劃為溫泉觀光地區，以綠色環境保育的角度進行開發，並凸顯泰雅原民文化，增加環境特色與綠色旅遊的模式，帶動觀光效益。

楊勝評指出，羅浮溫泉區的開發，規劃有遊客服務中心、小米園區、泰雅故事公園、「樂信．瓦旦公園」、露營區、溫泉街、遊客停車場、天空滑道以及污水處理系統，總經費達六億元，市府已訂出溫泉開發相關取供事業的配套，也會做好環保及污染防治。

目前包括羅浮「Tayan泰雅故事公園」、「羅浮遊客服務中心」已竣工，「羅浮溫泉泡腳池」也接近完工，配合年底將完成的「羅浮溫泉鑿井工程」，將可提供公眾化的溫泉體驗。

遊客中心 以山林浮雲為設計發想

楊勝評說，「羅浮遊客服務中心」以當地環境意象的「山林浮雲」為設計發想，基地的背景有層疊壯麗的山巒起伏、生長茂盛的林帶及湛藍的天空與潔白的浮雲，可在「山林中賞山林」的建築物不僅融入當地環境，並與環境產生呼應與共鳴，讓遊客服務中心不僅是旅遊起點，也是旅遊景點。

將成北橫綠色旅遊帶新亮點

小烏來羅浮地區發展定位以餐飲、住宿、轉運、觀光四大機能為主，楊勝評強調，市府將引導民間參與天空滑道以BOT建置，以及周圍旅館區、民宿街的開發，讓民眾遊程規劃能更多元，包括陸域（森林步道、水圳古道）、水域（瀑布、溯溪），還有空域（天空滑道、天空繩橋）3D整合遊程，讓此區成為北橫綠色旅遊帶的新亮點。