〈中部〉寓教於樂 學童到登瀛書院抓精靈

2017-08-23

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕鬼月第一天，南投縣草屯鎮僑光國小的小朋友，就到縣級古蹟登瀛書院抓精靈！原來這是該校「i戀僑光」夏日樂學的課程之一，以行動平板AR擴增實境進行抓寶遊戲，該遊戲是認識登瀛書院的歷史，並要在線上進行測驗，寓教於樂，小朋友玩樂中也認識了書院。

草屯鎮僑光國小這個暑假結合認識家鄉環境等課程，結合學校一直在推動的「魚菜共生」等大自然課程，在該校舉辦半個月的「i戀僑光」夏日樂學課程，參加的中、高年級學生，只要繳午餐費其他全部免費。

昨日是該課程的最後一天，學校安排滿滿的實地操作、體驗活動，用好玩的遊戲讓小朋友體驗科技的有趣。最讓這群學生印象深刻的，莫過於鬼月第一天，就能到縣級古蹟登瀛書院，在文昌帝君神像前抓精靈。

校長洪旭亮表示，「抓寶」是老師運用寶可夢的構想，將登瀛書院的歷史文化內容融入，小朋友在用平板AR擴增實境進行抓寶時候，就順便認識該書院。

空拍初體驗 看見烏溪

昨日另有配合蘇文鈺教授「看見家鄉計畫」，所設計的「陪齊柏林看烏溪」課程，教學生利用空拍機，透過第一人稱視角，讓小朋從高空友欣賞草屯的烏溪之美，與觀察烏溪中下游的周圍環境與產業生態，空拍初體驗讓這群小朋友驚奇不已。