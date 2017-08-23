〈中部〉「田中馬」紅到對岸 任賢齊返鄉拍宣傳片

2017-08-23

任︰中、港好友也想參加

〔記者顏宏駿、劉曉欣／彰化報導〕彰化縣田中馬拉松今年進入第六年，這個中台灣農村小鎮的馬拉松，現在紅到香港和中國，田中出身的藝人任賢齊在香港、中國的好友也想來參加，正好田中鎮公所也想找任賢齊作活動代言，雙方一拍即合，任賢齊昨天返鄉拍攝活動宣傳片，公所不花一毛錢就請到「大牌名星」來為活動代言。

一萬五千個名額 十分鐘內秒殺

田中馬拉松今年將在十一月十二日登場，一萬五千個參加名額，採抽籤報名，不到十分鐘秒殺，是國內非常熱門的馬拉松競技。

今年主辦單位請到國際紅星任賢齊做活動代言，昨天任賢齊返回老家拍攝宣傳影片，任賢齊說，因為主辦單位用心，讓田中小鎮躍上國際舞台，活動現在紅到香港和中國，很多香港朋友都有跑馬拉松的習慣，也久仰「田中馬」名氣，得知他是田中子弟，都希望他能拗一些名額給香港好朋友。

任賢齊說，大家要來他的田中故鄉，他很高興，剛好主辦單位派他的國小同學前來說項，要求代言，他非常樂意，但今年十一月十二日剛好馬來西亞已安排演唱會，明年也許會來跑。

另外任賢齊也為十一月十九日的「鹿港馬拉松」代言，特地到到鹿港龍山寺及海濱取景，受到民眾熱烈歡迎。「鹿港馬拉松」活動發起人紀慶堂表示，任賢齊陽光健康形象，完全符合馬拉松的運動精神。

由於任賢齊也是彰化家扶中心員林建館的代言人，彰化家扶中心主任王震光也到場邀請小齊，等到明年員林館落成時，還要再回到彰化家鄉來見證！