〈中部〉仁愛鄉高山甜柿 減產六至八成

2017-08-23

〔記者佟振國／仁愛報導〕愛吃高山甜柿的民眾，今年可能得花更高代價才吃得到！由於受六月梅雨災害影響，南投縣仁愛鄉高山甜柿嚴重落果，尤其又以富有品種最嚴重，農民最近完成套袋，統計比去年大幅減產六至八成，是近幾年來最慘的一年，農民也祈求別再有颱風、大雨攪局，讓他們還能有一點收成。

每年十月起為高山甜柿產期，不論是圓形的富有品種，還是方型的次郎品種，經由農民細心栽培，果粒碩大，香脆可口，是送禮或自用首選，但今年產量大幅減少，六月梅雨災害則是主因。

梅雨導致落果嚴重 套袋數銳減

在仁愛鄉廬山溫泉後山栽種高山甜柿的果農劉恩麟表示，六月初及六月中旬各有一波梅雨鋒面侵襲，海拔較高的富有品種甜柿正值開花結果期，長時間大雨，果樹根部含水量太多，導致大量落果，至於次郎品種較早結果則受災較輕，統計去年可套袋八萬個，今年只剩三萬個。

翠峰地區的農民去年可套袋十八萬個，今年只剩下二、三萬個，整體較去年大幅減少六至八成，也有農民了解摩天嶺等中部地區的甜柿產地狀況，同樣也是梅雨導致落果減產，是近幾年最慘的一次。

又逢天鴿颱風來襲，農民繃緊神經，加強防颱措施，所幸仁愛鄉只有短暫降雨，未傳災情，農民暫時鬆了一口氣，也祈求收成前風調雨順，別再有颱風、大雨攪局了。