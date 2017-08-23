〈中部〉120歲魚木倒地不治 嘉縣廢止列管

2017-08-23

前年蘇迪勒颱風被連根拔起

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣朴子市崁前里福德宮前一棵超過一百二十年的魚木，是嘉縣列管珍貴老樹，前年八月因蘇迪勒颱風來襲吹倒，雖然民眾希望能搶救，可惜老魚木難以治療，縣府七月三十一日已公告廢止列管，另有三棵列管老樹正治療中，盼能保存珍貴樹木資產。

魚木是台灣原生落葉喬木，因質地輕軟，早期常有民眾將它雕刻成小魚狀，作為假餌，用來釣烏賊，因此得名。

朴子市這棵魚木是當地居民的回憶，也是崁前里少見的百年老樹。李姓市民說，前年蘇迪勒颱風風勢強勁，將魚木連根拔起，鄉親們當時希望能扶正，後來有種回。

專家現勘確認 另有3老樹治療中

縣府農業處綠化保育科長石蕙菱表示，朴子魚木因受損嚴重，種植地點排水不易，根部難以呼吸，經專家現勘確認已經死亡，考量公共安全，公告移除並廢止列管。

石蕙菱說，縣內尚有八十五棵珍貴老樹，目前編號二十七、位於民雄鄉東興村、已有一百二十年的芒果樹，及編號四十八、鹿草鄉松竹村開台聖王府旁、已有三百二十餘年的老榕樹，因木材腐朽病，用藥治療中，編號一○七、位於竹崎鄉的楊桃樹也因病長期治療。

朴子市東石國中第二校區內一棵高約十五公尺的羅漢松，推估是日治時期在公元一九○○年種植，樹胸徑九十六‧八公分，樹圍三百○四公分，符合森林以外之樹木普查方法及受保護樹木認定標準。石蕙菱說，正蒐集調查這棵羅漢松的文獻及研究，進行受保護樹木認定程序。