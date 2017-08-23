〈中部〉精武路地下道填平 30日起封閉

2017-08-23

〔記者張菁雅／台中報導〕台中鐵路高架化後，沿線多處地下道陸續進行填平工程，繼天祥街、力行路、自由路等地下道陸續填平通車後，精武路地下道將自卅日凌晨封閉施工，工期二百六十二天，預定明年五月十七日完工。交通局提醒民眾，施工期間可改行十甲路、自由路、進化路、力行路或興進路。

天祥街、力行路地下道填平工程前天由交通局長王義川與交通部鐵工局會勘後，宣布正式通車，王義川昨也預告自由路填平工程將在廿五日通車。

側車道暫保留供機車通行

王義川表示，天祥街有助於分流太原路地下道車流，力行路、自由路則是為了精武路地下道填平做準備。交通局已要求鐵工局在精武路地下道封閉前，必須完成交通相關配套措施，先開通天祥街、力行路、自由路平面道路，精武路地下道兩旁的側車道也將保留，讓機車族仍可通行。

王義川表示，精武路地下道預計卅日凌晨封閉施工，市府水利局先進場施作綠川環境營造暨旱溪引流工程及雨水下水道工程，工期一百天；交通部鐵工局再填平地下道及拆除東光陸橋，工期一百六十二天，預定明年五月十七日完工通車。

交通局已要求工程單位裝設施工宣導、改道告示牌，原本行經精武路地下道的車輛，可改行十甲路、自由路、進化路、力行路或興進路，交通局也將督促鐵工局掌握區域交通狀況，降低施工帶來的不便。