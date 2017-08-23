〈中部〉串聯7園道7公園 「台中之心」動工

2017-08-23

以人行步道及自行車道連結

〔記者張菁雅／台中報導〕為迎接明年台中世界花卉博覽會，市府建設局推動「台中之心」計畫，以人行步道及自行車道串聯七條園道與七處公園，總長約十七．二公里，預計分三期工程執行。第一期工程選擇科博館、國立美術館附近的園道及公園，廿二日開工，預計明年二月完工。

「台中之心」計畫串聯草悟道、美術園道、忠明園道、興大園道、東光園道、興進園道至育德園道，以及科博館、國美館、健康公園、東峰公園、大智公園、旱溪馬祖公園、中正公園，成為環狀綠帶，有如一條「翡翠項鍊」。

第一期工程昨天動工，範圍涵蓋科博館、草悟道、國美館、美術園道、忠明園道、興大園道，全長約三．七公里，經費六千二百萬元，將拓寬園道側邊人行與自行車空間，並以人行道與自行車道「街角分流」方式，讓行人行走路線與自行車路線不衝突。

值得一提的是，自行車道使用草悟道新設的斬石子鋪面，增加車輪與車道間的摩擦力，提升安全性。

拜訪舊城區巷弄更方便

市長林佳龍在開工典禮上表示，台中市最吸引人的就是舊城區的巷弄文化，許多巷子裡都隱身著特色建築、文創商店及美食餐廳等，過去因為交通較為不便，無法一一觸及，藉由「台中之心」計畫，民眾步行或騎自行車就能暢行無阻，未來將成為台中市觀光旅遊的新亮點。

建設局長黃玉霖則說，這項工程不是把園道整個改建，而是園道之間有道路、橋樑阻隔，將藉由自行車道串聯，部分街角有斜坡或障礙物，工程也將一併予以整平。

第二期工程預算八千萬至一億元，將改善中國醫藥大學前路段、中正公園路段等，同時進行忠明綠園道、育德綠園道、興進綠園道、興大綠園道等園道人車分流改善工程。

至於第三期工程則將進行周邊支線串聯工程，包含綠川、興大園道與康橋支線、龍邦綠園道、美術園道支線、梅川支線及柳川支線等。