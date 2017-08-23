〈中部〉砂石車撞斷電線桿 水里、信義八千多戶停電

2017-08-23

〔記者劉濱銓／南投報導〕省道台廿一線南投縣水里鄉龍神橋路段，橋頭電線桿昨遭砂石車撞斷，造成該路段單線通車六、七小時，交通大打結，而台電考量搶修安全，也從中午十二點多停電更換新電桿，直到下午四點多才修復、恢復供電，惟電桿主要輸送部分水里地區與信義鄉的用電，該事故造成兩鄉八一一四戶停電約四小時，居民怨聲載道。

警方調查，肇事的六十三歲吳姓駕駛供稱，是為閃避對向車輛才會失控撞上電桿，而電桿倒下後當場壓爛車頭副駕駛座，但未波及到駕駛，吳男才幸運逃過一劫，詳細肇因仍待調查。

台電表示，事發後緊急派出吊車穩住電桿，以便警方維持單線行車秩序，並由包商更換電桿，為確保施工與設備安全，在十二點多停止送電，只是遭撞斷的電桿上有二條供電饋線，一條從水里送往信義鄉市區，另一條則從望鄉部落送至偏遠地區，造成兩鄉八千多戶停電。

昨日停電一個下午仍造成民眾諸多不便，由於天氣悶熱，很多人直呼受不了；信義鄉公所說，公所配有發電機，所以民眾洽公都正常。

惟信義農會梅子夢工廠則說，雖然加工廠內也設有發電機，但因事發突然，鍋爐熬煮的東西都必須改由人工接手，而像用電量大的空調設備，則被迫暫停使用，但賣場內的照明則維持正常，粗估發電機運作一個下午，油料費用約二千元。