〈中部〉彰化曉陽路、民生路地下機車道 破爛害摔車

2017-08-23

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市曉陽、民生路兩大地下道的機車專用道，長期以來路面龜裂、突起慘不忍睹，民眾騎機車行經時險象環生，遭譏有如騎在戰區，日前就有一名孕婦騎機車行經民生地下道機車專用道時疑輾過隆起的路面而摔車，所幸母子均安，相關單位昨天前往會勘，決定將民生路地下道單側、曉陽路地下道兩側機車道路面刨除重鋪，以徹底維護騎士行車安全。

包括彰化縣議員林世賢、彰化市民代表楊富鈞及彰化縣政府工務處、彰化市公所工務課等單位人員昨天分別前往民生、曉陽路兩大地下道會勘，眾人對於機車專用道的路面龜裂、突起都搖頭。

崎嶇不平 害慘騎士

楊富鈞指出，這兩處地下道是彰化市往來和美鎮與高速公路的重要幹道，車流量非常大，尤其是兩側的機車專用道，上下班尖峰時段車流量最大，惟長期以來欠缺養護，導致機車道路面崎嶇不平，偶有傳出機車騎士摔車，日前就有一名孕婦騎機車行經民生地下道的機車專用道，行駛到地下道中段的排水孔接縫處時，車輪輾壓過隆起路面導致機車彈起，孕婦連人帶車摔倒，所幸送醫治療母子均安，萬一不幸導致流產，相關單位難辭其咎！機車道全面整修刻不容緩。

一名陳姓民眾也說，他每天都要騎機車行經曉陽路地下道，但每次經過時機車都像騎在戰區，路面多處突起，經常可見機車騎士被迫閃的歪七扭八，像在乘坐雲霄飛車般，還常見緊急煞車，深怕哪一天自己會摔車，這兩大地下道機車專用道的道路品質實在是慘不忍睹。

九月初刨除重鋪

經相關單位會勘，決定將民生路地下道由彰美路往彰化市區方向的機車專用道，以及曉陽路地下道的兩側機車專用道路面刨除，重新鋪設柏油，並將路面及排水孔接縫處做到平整，預計最快九月初動工，兩個月後完工，總經費為一百多萬元，期能徹底改善，以維護機車騎士行車安全。