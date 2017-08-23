〈中部〉《鬼月首日指引好兄弟》虎尾金羅殿開五獄門 北港老藝師起燈腳

2017-08-23

〔記者廖淑玲、陳燦坤／雲林報導〕農曆七月初一「鬼門開」，虎尾鎮金羅殿打開「五獄門」，指引「好兄弟」到人間享用祭祀；沿海有民眾遵照傳統習俗在自家門口設香案「起燈腳」、掛普度燈，方便好兄弟夜行，象徵人、神、鬼和諧同樂。

昨天起，進入俗稱「鬼月」的農曆七月，虎尾鎮金羅殿搭起棚架、擺桌舉行普度祭拜儀式，祈求鬼月人人平安順利，虎尾鎮長林文彬、金羅殿主任委員鄭素秋、林東良及普度會幹部及附近住戶代表都到場上香，廟前也請來二團布袋戲演出，為中元普度熱身。

中元節虎尾精彩活動多

金羅殿常務監事李清松指出，該殿是虎尾中元普度大慶典北區的普度區，中元節當天有冰雕及許多精彩的活動，保證比去年熱鬧，歡迎大家到虎尾看熱鬧。

林東良代表打開五獄門，並表示，該門持續打開一個月後才關閉，歡迎「好兄弟」經由此門來到人間，每年中元節台灣最熱鬧的是「北基隆、南虎尾」，大批人潮湧進虎尾，城開不夜，已成為地方年度盛事。

九十一歲的北港老藝師魏幼謙昨日也遵循傳統習俗「起燈腳」掛起普度燈。他說，早年每到農曆七月一日鬼門開當天，家家戶戶都會製作普度燈掛在門口，寫著「七月流火」，這景象雖已消失多年，他仍習慣遵照傳統，許多住戶也跟進，入夜後整條巷道映照在昏黃燈光下，顯得相當溫暖。