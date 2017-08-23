〈中部〉紙錢集中燒 嘉市10地點代收

2017-08-23

〔記者王善嬿、林宜樟／嘉義報導〕每年農曆七月中元普度，家戶祭祀燒紙錢量大，嘉義市垃圾焚化廠為降低產生有害物質污染空氣，昨完成焚化爐淨爐儀式，本月二十七日起到九月十九日中午十二點到下午兩點，依各里及寺廟輪普日期，設十個服務點集中紙錢送往焚化爐焚燒。

嘉市環保局污染防制科長吳博章表示，農曆七月紙錢集中燒數量逐年成長，一○三年七萬六千一百一十公斤，隔年增為九萬二千○三十公斤，去年共有九萬六千二百四十五公斤。

此外，市環保局每年與不同廟宇合作推廣「以米代金」，鼓勵民眾省下買金紙的錢，改買白米自用或捐贈給弱勢族群，今年響應區設在九華山地藏庵，已準備一千包白米供民眾購買，視情況追加，另與全家超商共推常設性「以功代金」服務，民眾可把購買金紙費用轉捐給社福團體。

吳博章說，市環保局也依輪普地區、日期排定集中服務點，二十七日香湖公園、三十一日中正公園，九月一日文財殿、二日環保局服務台、三日中央廣場、四日美源里三貴銀座社區、五日中山路台灣銀行、八日天后宮、十日東門圓環、十九日經國新城。

嘉縣各鄉鎮市規劃中

嘉縣環保局空氣噪音防制科長蔡彥宏說，各鄉鎮市集中紙錢地點與公所討論規劃中，請民眾祭祀後將紙錢集中放置，將派車運至焚化爐，請道長進行淨爐等儀式後集中焚燒。