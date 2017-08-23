〈中部〉依物資銀行需求購買 捐普度品不NG

2017-08-23

嘉縣社會局：發揮實質效用

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕農曆七月普度祭品比一般節慶都來得豐盛，一般家庭祭拜好兄弟後根本吃不完，形成另一種浪費，嘉義縣社會局長楊健人建議，民眾可考慮依嘉縣物資銀行的需求購買，祭拜後捐給弱勢鄉親，又沒有浪費的問題，一舉數得。

楊健人說，嘉縣物資銀行一百○一年四月建置至今，一次性的援助累計六萬三千多人次，每個月領取一次的長期援助也有七百二十一戶，由於來源不穩定且募集到的數量不一，常面臨短絀窘況，看到弱勢鄉親領不到合用的物資，令人難過。

捐弱勢家庭 不建議捐白米

雖然部分民眾會捐出普度祭品，但並非每一種都符合弱勢家庭的需求，也要考量保存的問題，例如不建議捐贈普度白米，因普度儀式時間比一般拜拜來得長，且從中午開始，烈日照射下，短期間就會變質。

他呼籲，想要捐祭品助弱勢的鄉親，可選購物資銀行所需物品，包括調味品類（調和油、醬油）、罐頭類（肉類、瓜類、魚類等）、民生用品（洗碗精、香皂、洗衣精等），詳洽嘉義縣慈善團體聯合協會05-3622123。

新港鄉黃姓民眾表示，普度祭品數量都是以箱計，為符合弱勢鄉親需求，他大多選購保久乳、花瓜罐頭、鯖魚罐頭、米粉等，這些東西都是物資銀行所需要的，可以發揮實質效用。

嘉義市仙姑壇負責人陳志成也說，許多信徒反映如小山丘般的祭品，不知道要捐到哪裡，既然物資銀行提出需求與做法，今後將建議大家選購合適的祭品，拜拜與行善一兼二顧。