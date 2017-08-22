〈南部〉一家三口剩8塊 台南平安站伸援手

2017-08-22

〔記者蔡文居／台南報導〕人安基金會台南平安站提供寒士、街友及弱勢民眾免費的愛心午、晚餐，持續至今已六年多。昨天平安站來了一對夫妻，小孩才六、七個月大，他們身上只剩八塊錢，人安台南平安站長黃坤吉及時伸出援手，歡迎他們來用餐，同日也協助募集尿布及奶粉，獲網友熱烈回響，黃坤吉直說好感動，「眼眶都泛紅了」。

黃坤吉表示，這對夫妻先生姓張，約四十多歲，台南人，太太是中國籍配偶，最近才從中國返台，目前在台南租屋，房租一個月五千元，因身上沒錢，房租也先欠著。

張先生目前在一家快遞公司擔任臨時工作，昨天中午騎摩托車載著妻小經過台南市開元路人安基金會平安站，得悉平安站有供餐而前來用餐。由於是第一次前來，站長黃坤吉特別上前關心，詢問有何需要幫忙的？張先生表明說，他這個月手頭緊，身上只剩八塊錢，所以先來這裡用餐…。

黃坤吉除歡迎他們一家人隨時前來用餐外，也在網路PO文幫忙募集尿布、奶粉，引起網友熱烈回響，除了捐尿布、奶粉外，也有人表明要捐現金，還有人要提供工作，讓他十分感動。

黃坤吉說，台南平安站成立迄今六年多，服務寒士、街友及清寒單親媽媽等弱勢民眾，每天到平安站用餐人數約五、六十人次，一個月總開銷約十二萬元，全是靠各界愛心人士贊助，很感謝大家的幫忙。