〈南部〉《求成功金、還願免出門》鄭成功祖廟線上開辦 推電子支付

2017-08-22

〔記者蔡文居／台南報導〕台南鄭成功祖廟於今年國曆九月四日秋祭大典，將推出線上祈求成功金（發財金）活動，廟方首度結合電子支付，信眾不用出門，即可在家求取發財金或還願。

9月4日秋祭大典推出

鄭成功祖廟理事長鄭有懋表示，成功金又稱錢母，是鄭成功祖廟借給信徒的小額現金，每份六百元。成功金有預祝發財，事業成功之意，因此信徒多半會以此為本錢，做生意、投資等，希望藉由神明的加持，事業成功。

他說，以往民眾想求取發財金必須親自前往廟宇擲筊，獲得神明首肯後才能領取發財金，而過去只有鄭氏宗親會的成員可以申請成功金，今年特別和網路借貸平台舉辦線上祈求成功金活動，希望透過電子支付的特性，讓更多民眾認識並親近鄭成功祖廟。

方便無法前來信眾

鄭成功祖廟信眾遍及世界各地，包括日本、馬來西亞、中國、菲律賓等地，未來海外信眾不用親自來台，即可透過線上求取成功金。

鄭成功祖廟總幹事鄭錦德說，想求取成功金的民眾可上「鄭成功祖廟—成功金抽籤專區」臉書粉絲專頁報名，並抽取成功金籤號，在鄭成功秋季誕辰儀典結束後，將在粉絲專頁透過直播的方式，抽選領取成功金的信徒，未來還願也可以選擇親自至祖廟還金，也可以選擇電子支付還願，目前已逾二百人報名。活動當天廟方將準備一千份魯麵和仙草提供民眾品嚐。